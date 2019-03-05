Поступления в госбюджет в этом году выросли до 130 миллиардов

В феврале в общий фонд госбюджета обеспечено поступление 67,7 миллиарда гривень, что на 12,3% превышает показатель поступлений февраля прошлого года.

Поступления от платежей, контролируемых Государственной фискальной службой Украины (ГФС), в общий фонд государственного бюджета в январе-феврале этого года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8% – до 129,8 миллиарда гривень.

Читайте такжеГосбюджет Украины с начала года недополучил 1,3 миллиарда доходов

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Согласно сообщению, в феврале текущего года в общий фонд госбюджета обеспечено поступление 67,7 миллиарда гривень, что на 12,3%, или на 7,4 миллиарда гривень, больше поступлений февраля прошлого года.

"Налоговых платежей в общий фонд госбюджета в феврале собрано в размере 42,1 миллиарда гривень. Это на 17,6%, или на 6,3 миллиарда гривень, превышает прошлогодний показатель. Таможенных платежей - 25,6 миллиарда гривень, что на 1,1 миллиарда гривень, или на 4%, больше, чем в феврале прошлого года", - отметили в ГФС.

Как сообщал УНИАН, по данным ГФС, поступления в общий фонд госбюджета в 2018 году выросли по сравнению с 2017 годом на 15,2% - до 729,4 миллиарда гривень.

Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП, предельный объем государственного и гарантированного государством долга в сумме 2,449 миллиарда гривень.