Трамп хочет отменить льготный режим торговли с Индией и Турцией
Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготный режим торговли с Турцией и Индией.
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Об этом сообщает Росбалт.
"Он направил в конгресс соответствующие уведомления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной для прекращения льгот для Турции Трамп указывает уровень экономического развития страны. В частности, за 45 лет действия льгот экономика Турции выросла, повысился уровень доходов населения, снизилась бедность и возросла диверсификация экспорта.
"В ситуации с Индией Трамп называет причиной своего решения отсутствие со стороны Индии гарантий предоставления равного и разумного доступа к своему рынку", - подчеркивает издание.
Отмена льготного режима может негативно повлиять на экспорт турецких и индийских товаров в США.
Напомним, всеобщая система преференций в рамках ВТО подразумевает односторонние торговые льготы для развивающихся стран.