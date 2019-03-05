Трамп хочет отменить льготный режим торговли с Индией и Турцией

Американский лидер уже направил в конгресс соответствующие уведомления.

Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготный режим торговли с Турцией и Индией.

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Об этом сообщает Росбалт.

"Он направил в конгресс соответствующие уведомления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной для прекращения льгот для Турции Трамп указывает уровень экономического развития страны. В частности, за 45 лет действия льгот экономика Турции выросла, повысился уровень доходов населения, снизилась бедность и возросла диверсификация экспорта.

"В ситуации с Индией Трамп называет причиной своего решения отсутствие со стороны Индии гарантий предоставления равного и разумного доступа к своему рынку", - подчеркивает издание.

Отмена льготного режима может негативно повлиять на экспорт турецких и индийских товаров в США.

Напомним, всеобщая система преференций в рамках ВТО подразумевает односторонние торговые льготы для развивающихся стран.