Банковские карты Visa будут выпускаться по новым стандартам

Новые карты должны выпускаться бесконтактными.

Платежная система Visa обяжет украинские банки выпускать только бесконтактные карты и увеличит по ним платежный лимит.

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Старший вице-президент и директор по СНГ и Юго-Восточной Европе Вера Платонова сообщила, что с апреля компания вводит для украинских банков новый стандарт, согласно которому должны выпускаться только бесконтактные банковские карты, сообщает "НВ Бизнес".

Кроме того, по ее словам по этим картам Visa увеличит платежный лимит с 500 грн до 1000 грн.

Как сообщал УНИАН, количество бесконтактных платежных карт в Украине в 2018 году выросло по сравнению с 2017 годом на 44% - до почти 4 млн штук.

По данным НБУ, доминирующей платежной системой на украинском рынке как по объемам платежей, так и по доле эмитированных карт является система Mastercard. Она занимает приблизительно 70% как по количеству, так и по объему операций, где-то 28% занимает Visa, отмечают в ведомстве. В целом по состоянию на начало 2019 года украинские банки выпустили 59,4 млн платежных карт.

По данным Mastercard, Украина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, браслетов, смарт-часов. В то же время 37% взрослого населения Украины до сих пор не имеет банковских счетов.

Согласно прогнозу Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), доля безналичных расчетов в 2019 году составит 17-20% в общем объеме расчетов.

Безналичные расчеты осуществляются с помощью текущих и карточных счетов, а также переводов без открытия счета.