Замминистра финансов Гелетий вошел в набсовет «ПриватБанка»

Он будет представлять интересы государства.

Заместитель министра финансов Украины Юрий Гелетий вошел в состав наблюдательного совета государственного «ПриватБанка».

Читайте такжеНБУ пересмотрит перечень системно важных банков

Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, он будет представлять интересы государства.

Также сообщается, что других изменений в персональном составе должностных лиц набсовета банка не было.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Кабинет министров вывел Оксану Маркарову из состава набсоветов «Укрэксимбанка», «Ощадбанка», «ПриватБанка» и «Укргазбанка» в связи с назначением ее министром финансов.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года. По итогам 2018 года «ПриватБанк» получил 11,7 млрд грн прибыли.