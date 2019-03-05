Нацбанк рассказал о работе обменников после валютной либерализации
Директор департамента лицензирования Национального банка Александр Бевз рассказал об изменениях на рынке обмена валют после вступления в силу нового закона "О валюте и валютных операциях".
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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что по новому закону генеральная лицензия на осуществление банками валютных операций была отменена, отныне все валютные операции банки могут осуществлять на основании банковской лицензии.
"В случае с небанковскими финучреждениями - генеральные валютные лицензии трансформируются в лицензии на валютные операции. НБУ предоставил возможность упрощенного переоформления лицензий всем существующим лицензиатам. Для того чтобы лицензия стала бессрочной, а до сих пор она выдавалась на 3 года для обмена валют, небанковские учреждения должны до 7 марта подать небольшой пакет документов для переоформления лицензий", - сообщил Бевз.
Кроме того, упрощен и порядок получения новых лицензий на обмен валют для небанковских финансовых учреждений. В частности, снижены требования к капиталу до 5 миллионов гривень. Это позволит учреждению открыть 50 точек обмена. Каждый рост точек обмена еще на 50 штук - это еще 5 миллионов собственного капитала для учреждения.
"Мы начинали с требования в 20 миллионов в 2016 году. Теперь требование к вхождению на рынок уменьшилась в 4 раза и это свидетельство того, что регулятор поддерживаем честную конкуренцию между банками и небанковскими финучреждениями и делаем максимально простые условия для доступа", - добавил он.
Справка. Закон "О валюте и валютных операциях" позволяет обменивать валюту онлайн, если объем сделки не превышает 150 тысяч гривень. В НБУ считают, что большинство крупных украинских банков будут предлагать услугу покупки валюты онлайн.