Нацбанк рассказал о работе обменников после валютной либерализации

По новому закону генеральная лицензия для валютных операций отменена, отныне все валютные операции банки могут осуществлять по банковской лицензии.

Директор департамента лицензирования Национального банка Александр Бевз рассказал об изменениях на рынке обмена валют после вступления в силу нового закона "О валюте и валютных операциях".

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что по новому закону генеральная лицензия на осуществление банками валютных операций была отменена, отныне все валютные операции банки могут осуществлять на основании банковской лицензии.

"В случае с небанковскими финучреждениями - генеральные валютные лицензии трансформируются в лицензии на валютные операции. НБУ предоставил возможность упрощенного переоформления лицензий всем существующим лицензиатам. Для того чтобы лицензия стала бессрочной, а до сих пор она выдавалась на 3 года для обмена валют, небанковские учреждения должны до 7 марта подать небольшой пакет документов для переоформления лицензий", - сообщил Бевз.

Кроме того, упрощен и порядок получения новых лицензий на обмен валют для небанковских финансовых учреждений. В частности, снижены требования к капиталу до 5 миллионов гривень. Это позволит учреждению открыть 50 точек обмена. Каждый рост точек обмена еще на 50 штук - это еще 5 миллионов собственного капитала для учреждения.

"Мы начинали с требования в 20 миллионов в 2016 году. Теперь требование к вхождению на рынок уменьшилась в 4 раза и это свидетельство того, что регулятор поддерживаем честную конкуренцию между банками и небанковскими финучреждениями и делаем максимально простые условия для доступа", - добавил он.

Справка. Закон "О валюте и валютных операциях" позволяет обменивать валюту онлайн, если объем сделки не превышает 150 тысяч гривень. В НБУ считают, что большинство крупных украинских банков будут предлагать услугу покупки валюты онлайн.