В рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes попали семь украинцев - Ахметов поднялся на 62 позиции

Forbes насчитал в Украине семь долларовых миллиардеров.

В обновленном рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes по-прежнему семь долларовых миллиардеров из Украины.

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Как сообщается на сайте издания, самым богатым из них является владелец «Метинвеста», СКМ, и ДТЭК Ринат Ахметов.

Согласно данным Forbes, за год Ахметов увеличил свое состояние на 500 млн долларов и поднялся в рейтинге сразу на 62 позиции, заняв 272-е место в рейтинге.

Далее следует владелец Ferrexpo Константин Жеваго, который занял 1511 место. Его капитал оценили в 1,5 млрд долларов.

Владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк занял 1605 место с капиталом 1,4 млрд долларов. Одну строчку с ним делит владелец «Интерпайп» Виктор Пинчук - его капитал Forbes также оценил в 1,4 миллиарда долларов.

Совладелец группы «Приват» Геннадий Боголюбов на 1818 месте с капиталом 1,2 млрд долларов. Его партнер Игорь Коломойский разместился на 1941 месте с капиталом 1,1 млрд долларов.

Замыкает украинский топ миллиардеров владелец «Смарт-Холдинга» Вадим Новинский с 1 млрд долларов на 2057 месте. Он вернулся в список миллиардеров Forbes после четырехлетнего отсутствия.

Напомним, по версии Forbes глава Amazon Джефф Безос остался самым богатым человеком в мире. Согласно представленной информации, его состояние выросло на $19 млрд и составило $131 млрд.

Уточняется, что вопрос о том, сохранит ли он лидирующее место в рейтинге в следующем году после развода с женой Маккензи Безоз, которая может получить половину состояния, остается открытым.