Доходы местных бюджетов существенно выросли

Поступления платежей в местные бюджеты за 2 месяца выросли на 22,6% - до 40,4 млрд грн.

Поступления в местные бюджеты платежей, контролируемых Государственной фискальной службой Украины (ГФС), в январе-феврале этого года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 22,6% – до 40,4 млрд грн.

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Как сообщили в пресс-службе ГФС, только в феврале этого года в местные бюджеты поступило 22,1 млрд грн, что на 23,5%, или на 4,2 млрд грн, больше февраля 2018 года.

"С начала года в сводный бюджет поступило 38,7 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 22,9%, или на 7,2 млрд грн, больше, чем за соответствующий период прошлого года", - отмечается в сообщении.

По данным ГФС, поступления налога на доходы физических лиц в феврале увеличились по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 23%, или на 3,9 млрд грн, - до 20,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по данным ГФС, поступления платежей в местные бюджеты в 2018 году выросли по сравнению с 2017 годом на 21,6% - до 230,5 млрд грн.