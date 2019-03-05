Гривня выросла к доллару на 22 копейки

Котировки гривни к евро выросли на 24 копейки.

Во вторник, 5 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,60/26,63 грн/долл., что на 22 копейки выше закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,13/30,16 грн/евро, что на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на среду, 6 марта, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,76 грн/долл., к евро – на уровне 30,32 грн/евро.