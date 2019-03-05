Международные резервы Украины сократились из-за значительных платежей по госдолгу

Резервы в феврале сократились на 2,9% - до 20,22 млрд долл. Выплаты по госдолгу, составили 1,285 млрд долл.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 марта составили 20,220 млрд долл., что на 2,9% ниже показателя месяцем ранее.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, с начала года резервы сократились в таких же пределах, учитывая, что на начало февраля показатель оставался на уровне начала года, или на пятилетнем максимуме.

По информации регулятора, резервы сократились из-за значительных платежей по обслуживанию и погашению валютного государственного долга, которые составили 1,285 млрд долл.

Отмечается, что эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения государственных валютных облигаций на 302,7 млн долл.

Кроме того, благоприятная ситуация на валютном рынке позволила НБУ пополнить резервы на 326,5 млн долл.

Помимо этого, переоценка финансовых инструментов увеличила их стоимость на 56,7 млн долл.

Также сообщается, что по состоянию на 1 марта объем резервов покрывает 3,3 месяца будущего импорта.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6% - до 20,820 млрд долл., обновив пятилетний максимум.