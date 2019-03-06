Почем сегодня валюта: официальный курс от НБУ

Национальный банк на среду, 6 марта, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,76 грн/долл., к евро – на уровне 30,32 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2676.2376 (5 марта – 2682.7083)

100 EUR – 3031.9096 (5 марта – 3041.3864)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,60/26,63 грн/долл., что на 22 копейки выше закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 30,13/30,16 грн/евро, что на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.