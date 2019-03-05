Минфин одолжил в госбюджет почти 6 миллиардов

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 5,5 млрд грн и 8 млн долл.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 5,481 млрд грн и 7,9 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 98, 182, 217, 273, 532, 686 и 1036 дней со средневзвешенной доходностью 19,5%, 19%, 19%, 18,5%, 18,07%, 18% и 17,25% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены на 27 дней с доходностью 7,25% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 5,693 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе привлекло в государственный бюджет 24,402 млрд грн, 583 млн долл. и 33 млн евро.