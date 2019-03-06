В ЕС почти не осталось заблокированных из-за санкций денег клана Януковича

Больше всего средств клана Януковича заморожено в Швейцарии.

В странах Евросоюза почти не осталось заблокированных из-за санкций средств президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения.

Об этом сообщает DW.com.

«Еще несколько лет назад самая большая сумма замороженных в Евросоюзе денег была в банках Латвии - около 50 миллионов евро. Сегодня же, как сообщили DW в латвийской Комиссии по финансам и рынку капитала, на счетах остаются около полумиллиона евро», – пишет издание.

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Зато львиная доля средств Януковича и его окружения, остается заблокированной за пределами ЕС. Как сообщил представитель правительства Лихтенштейна, блокировка замороженных ранее активов остается в силе. В 2014 году в княжестве были заблокированы ценные бумаги на сумму около 27 миллионов швейцарских франков. Речь идет, как следует из документов в судебном реестре страны, об активах бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Всего же средств клана Януковича заморожено в Швейцарии. Как сообщило в ответ на запрос DW Федеральное ведомство юстиции страны, в Швейцарии заблокированы активы лиц из окружения Виктора Януковича на сумму около 145 миллионов швейцарских франков. Наибольшая сумма средств относится, как следует из документов в судебном реестре Швейцарии, Юрию Иванющенко - 72 миллиона франков. В частности, в швейцарском списке фигурирует известный "регионал" Юрий Ефремов. В целом Швейцария сотрудничает с Украиной в настоящее время на основании девяти запросов о правовой помощи.

В отличие от Евросоюза, разморозить активы в Швейцарии украинцам значительно сложнее. В этой стране вместо политических санкционных списков против диктаторов и клептократов применяют принятый несколько лет назад специальный закон, который дает правительству более солидные юридические основания для блокировки незаконно приобретенных средств. На основании этого закона правительство ежегодно принимает постановление о блокировании активов, ссылаясь, в частности, на "необходимость обеспечения международного правового сотрудничества". В списке лиц, удлиненном 28 февраля еще на год, остаются и братья Клюевы, и Алексей Азаров и Юрий Иванющенко. В швейцарском "черном списке" на данный момент 19 украинцев, часть которых никогда не фигурировала в санкционном списке ЕС.