Австрийский Raiffeisen Bank обвинили в отмывании российских денег
Австрийский Raiffeisen Bank помогал отмывать выведенные из России деньги криминального происхождения, говорится в переданном в прокуратуру Австрии обращении фонда Hermitage Capital.
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Заявление фонда в австрийскую прокуратуру поступило на следующий день после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP об офшорной империи российского инвестиционного фонда «Тройка Диалог», сообщает агентство Bloomberg.
В нем говорилось, что средства из России выводились, в том числе, при посредничестве Rаiffeisen Bank. Стоимость акций банка после публикации доклада на Лондонской бирже вечером во вторник снизилась более чем на 14%, пишет “Радио Свобода”.
По данным расследователей, в 2000-х годах с помощью схем, созданных «Тройкой Диалог», из России вывели около 9 миллиардов долларов. Благодаря действиям компании люди, связанные с организованной преступностью, могли уклоняться от уплаты налогов и скрывать свое зарубежное имущество, говорится в расследовании.
Схема использовалась для вывода из России денег, часть которых расследовал погибший в московском СИЗО в 2009 году сотрудник Hermitage Capital Сергей Магнитский.
В 2012 году «Тройку Диалог» была продана Сбербанку, получив название Sberbank CIB. В Сбербанке заявили, что структуры банка не принимали участие в сопровождении сделок «Тройки Диалог».