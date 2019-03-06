Австрийский Raiffeisen Bank обвинили в отмывании российских денег

По данным расследователей, в 2000-х годах с помощью схем, созданных «Тройкой Диалог», из России вывели около 9 миллиардов долларов.

Австрийский Raiffeisen Bank помогал отмывать выведенные из России деньги криминального происхождения, говорится в переданном в прокуратуру Австрии обращении фонда Hermitage Capital.

Читайте такжеВ Австрии расследуют отмывание денег украинских банков - 30 подозреваемых

Заявление фонда в австрийскую прокуратуру поступило на следующий день после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP об офшорной империи российского инвестиционного фонда «Тройка Диалог», сообщает агентство Bloomberg.

В нем говорилось, что средства из России выводились, в том числе, при посредничестве Rаiffeisen Bank. Стоимость акций банка после публикации доклада на Лондонской бирже вечером во вторник снизилась более чем на 14%, пишет “Радио Свобода”.

По данным расследователей, в 2000-х годах с помощью схем, созданных «Тройкой Диалог», из России вывели около 9 миллиардов долларов. Благодаря действиям компании люди, связанные с организованной преступностью, могли уклоняться от уплаты налогов и скрывать свое зарубежное имущество, говорится в расследовании.

Схема использовалась для вывода из России денег, часть которых расследовал погибший в московском СИЗО в 2009 году сотрудник Hermitage Capital Сергей Магнитский.

В 2012 году «Тройку Диалог» была продана Сбербанку, получив название Sberbank CIB. В Сбербанке заявили, что структуры банка не принимали участие в сопровождении сделок «Тройки Диалог».