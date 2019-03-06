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Уходит в историю: в Украине отменили обязательность книги жалоб

12:34, 06 марта 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Кабинет министров на дерегуляционном заседании принял очередной пакет решений, отменив обязательность ведения книги жалоб и предложений и упростив трудоустройство иностранцев в Украине.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Как отметил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, на ведение книги жалоб и предложений украинский бизнес ежегодно тратит около 45 млн грн. Вместо этого предлагается внедрить более современные методы, а желающие могут и далее вести такую книгу. 

Кроме того, правительство упростило трудоустройство иностранцев в Украине, отменило около 150 неактуальных актов ценового регулирования и утвердило девять новых критериев для введения риск-ориентированных проверок бизнеса. 

Также Кабмин поддержал законопроект относительно облегчения ведения лицензированной деятельности. 

«Мы хотим ввести нормальный механизм оспаривания решений лицензионных органов. Предприниматели считают, что их права нарушены», - сказал Нефедов.

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Теги: #торговля#Кабмин#дерегуляция