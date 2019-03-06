Уходит в историю: в Украине отменили обязательность книги жалоб

Вместо этого предлагается внедрить более современные методы, а желающие могут и далее вести такую книгу.

Кабинет министров на дерегуляционном заседании принял очередной пакет решений, отменив обязательность ведения книги жалоб и предложений и упростив трудоустройство иностранцев в Украине.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Как отметил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, на ведение книги жалоб и предложений украинский бизнес ежегодно тратит около 45 млн грн. Вместо этого предлагается внедрить более современные методы, а желающие могут и далее вести такую книгу.

Кроме того, правительство упростило трудоустройство иностранцев в Украине, отменило около 150 неактуальных актов ценового регулирования и утвердило девять новых критериев для введения риск-ориентированных проверок бизнеса.

Также Кабмин поддержал законопроект относительно облегчения ведения лицензированной деятельности.

«Мы хотим ввести нормальный механизм оспаривания решений лицензионных органов. Предприниматели считают, что их права нарушены», - сказал Нефедов.