Bloomberg: Скандалы из-за грязных денег России должны проучить банки Европы

Европейские инвесторы сначала продают, а потом спрашивают, откуда взялись деньги у покупателя, однако, такой подход – грубейшая ошибка.

Даже для тех, кто не следил за всеми перипетиями скандалов вокруг ряда банков в Европе, новая волна обвинений в отмывании денег против некоторых региональных кредиторов стала весомой причиной, чтобы отвести взгляд в отчаянии.

Европейские финучреждения: от Swedbank AB до Raiffeisen Bank International – подозревают в проведении целого ряда сомнительных сделок, в которых фигурировали российские деньги. Пройдут месяцы, если не годы, прежде чем регуляторы и правоохранители определят, какие из этих подозрений обоснованы, а какие нет.

Но один банк даже сейчас выделяется среди других: Danske Bank A/S. Об этом пишет Bloomberg, напоминая об уголовных делах против него в США и Европе из-за проведения подозрительных перечислений на 230 миллиардов долларов. Масштабы обвинений, перед которыми предстал датский кредитор, вывели дело на отдельный уровень. И пока нельзя сказать, увидит ли мир нечто подобное в случае более свежих дел против других игроков.

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Но точно можно сказать, что у банков в Европе есть серьезная проблема с выявлением потока грязных денег. Отсутствие единого органа Евросоюза, который бы остановил отмывание, усиливает недостатки фрагментированного европейского надзора. Более того, регуляторы в США жестко требуют от финансовых учреждений высокого качества их систем, но совсем не обращают внимание на отчеты о балансе. Сейчас инвесторы не медлят с нажатием кнопки «продажа». Но им стоило бы рассмотреть более широкий контекст, в котором европейские кредиторы работают, а также заслуги каждого из них.

В отличие от коллег в США, банки в Европе обычно работают в условиях различных юрисдикций. То, что все кредиторы вдруг обнаружили свою причастность к сомнительным транзакциям, отражает трудности, перед которыми они предстали в процессе развития своих платформ и перечисления денег в отдаленные страны, где различия в языке усложняют надзор. Инвесторы и регуляторы хотят сохранять спокойное отношение к рискам, которые касаются любого международного бизнеса.

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Более того, годами фондовые менеджеры отдавали предпочтение банкам в Северной Европе, помогая им повысить свою стоимость. Очистка кризиса в Скандинавских странах в 90-х годах позволила местным кредиторам пережить глобальный финансовый кризис с позиции силы. Их на первый взгляд простая и прочная модель частного банковского сектора получила доверие инвесторов в то время, как их коллегам в Южной Европе приходилось практически бороться за выживание на протяжении последнего десятилетия.

И вот оказалось, что эти крепкие банки в Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии росли, получив наиболее привлекательную часть рыночного пирога в то время, как их ветви в странах Балтии были узлом России для преступного отмывания денег. Все это дает толчок серьезному пересмотру оценок. Инвесторам пора выучить, что в банковской сфере безопасность – это очень относительное понятие. В своей погоне они рискуют не заметить очень важные детали.