Иностранцам станет проще получить визу для работы в Украине

Теперь для оформления виз граждане иностранных государств смогут подавать свои документы в Департамент консульской службы МИД, не выезжая за пределы Украины.

Кабинет министров Украины на дерегуляционном заседании приняло очередной пакет решений, в частности, упростил трудоустройство иностранцев в Украине.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В рамках заседания правительство приняло решение об упрощении процедуры получения долгосрочных виз для иностранных граждан для трудоустройства на территории Украины.

Теперь для оформления виз граждане иностранных государств смогут подавать свои документы в Департамент консульской службы МИД, не выезжая за пределы Украины. Ожидается, что это решение увеличит привлекательность Украины для высококвалифицированных работников (в том числе и для независимых членов наблюдательных советов государственных компаний).

Также правительство отменило около 150 неактуальных актов ценового регулирования и утвердило девять новых критериев для введения риск-ориентированных проверок бизнеса.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, правительство в рамках семи предыдущих дерегуляционных заседаний изменило или отменило более 1200 документов регуляции.