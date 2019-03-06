Почти половина украинцев не хотят быть предпринимателями – опрос

Две трети опрошенных склонны считать, что государство мешает деятельности малого и среднего бизнеса в Украине.

Почти половина опрошенных граждан Украины не хотели бы заняться собственным бизнесом.

Об этом говорится в результатах социологического опроса «Оценка отношений государства и бизнеса. Март 2019 года», проведенного социологической группой "Рейтинг" 19-28 февраля.

Опрос показал, что почти 40% украинцев хотели бы вести собственное дело, еще 10% уже являются владельцами своего бизнеса. С другой стороны, почти половина опрошенных не выражают таких стремлений.

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В частности, 24% опрошенных сказали, что однозначно хотели бы заняться собственным делом, 15% - скорее хотели бы. В то же время 32% - совсем не хотели бы, 16% - скорее не хотели бы, 10% - уже имеют собственное дело и 3% затруднились ответить.

Количество украинцев, которые не имеют стремлений к ведению собственного дела (48%), за полгода несколько выросло (в июне 2018 года их было 41%). Более высокий уровень желания открыть собственное дело наблюдается у молодых и более состоятельных респондентов. При этом в категории обеспеченных четверть заявили, что уже занимаются своим бизнесом.

Если говорить о роли государства в развитии экономики, то большинство опрошенных ее видят в обеспечении равенства доходов и социальной справедливости (64%), а не в установлении свободы развития и честных правил конкуренции (27%). Еще 9% затруднились ответить.

Также количество сторонников социального равенства заметно увеличивается в динамике (с 48% в июне прошлого года до 64% в феврале этого года). Содействие государством конкуренции больше поддерживают молодые респонденты, жители центральных и восточных областей, более обеспеченные лица, а также те, кто хотят или уже имеют собственное дело. В то же время даже в среде последних от 40 до 60% поддерживают социальное равенство.

Вместе с тем, две трети опрошенных склонны считать, что государство мешает деятельности малого и среднего бизнеса в Украине (65%). Лишь 7% полагают, что власти способствуют развитию предпринимательства, и 14% - что они пока не вмешиваются в деятельность предпринимателей. Еще 14% не ответили. Несколько чаще с мнением, что государство мешает деятельности бизнеса в Украине, соглашались жители южного макрорегиона и более бедные опрошенные.

57% полагают, что нужно оставить упрощенную систему налогов, поскольку она стимулирует развитие бизнеса. Лишь 19% поддерживают ликвидацию такой системы, поскольку считают, что она позволяет избегать уплаты налогов. Четверть опрошенных не смогли сформировать свое мнение по этому поводу (24%). Больше сторонников упрощенной системы налогообложения среди предпринимателей, жителей Центра и состоятельных опрошенных.

Также абсолютное большинство опрошенных (77%) поддерживают снижение банковских кредитных ставок для малого бизнеса. Лишь 9% такую идею не одобряют и 14% - затруднились ответить. Несколько больше склонны поддерживать такую инициативу те, кто уже имеет или хочет иметь собственное дело, лица среднего возраста, а также респонденты со средними и низкими доходами и жители восточных областей.

Среди представителей разных категорий бизнеса больше опрошенные доверяют мелким (63%) и средним (60%) предпринимателям. 27% отметили, что доверяют владельцам крупного бизнеса (в сентябре 2018 года таких было 20%). С другой стороны, уровень доверия к олигархам низкий - 8%. Показатель доверия к бизнесменам, особенно среднего и высшего уровня, заметно выше среди респондентов с высоким уровнем доходов. При этом мелким предпринимателям одинаково доверяют все категории - как по возрасту, так и по доходам.

В ходе исследования было опрошено населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.