Восьмой пакет дерегуляции: в Украине отменили почти 150 устаревших актов

В частности, правительство отменило обязательность ведения книги жалоб и предложений и упростило трудоустройство иностранцев в Украине.

Кабинет министров сегодня, 6 марта, по предложению Министерства экономического развития и торговли Украины отменил 149 устаревших нормативных документов, что позволит облегчить ведение бизнеса в стране.

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В частности, правительство отменило обязательность ведения книги жалоб и предложений и упростило трудоустройство иностранцев в Украине.

В рамках заседания Кабмин принял решение об упрощении процедуры получения долгосрочных виз для иностранных граждан для трудоустройства на территории Украины. Теперь для оформления виз граждане иностранных государств смогут подавать свои документы в Департамент консульской службы МИД, не выезжая за пределы Украины. Ожидается, что это решение увеличит привлекательность Украины для высококвалифицированных работников (в том числе и для независимых членов наблюдательных советов государственных компаний).

В рамках дерегуляционного заседания Кабмин отменил ограничения на максимальную надбавку на цену медицинских изделий (включая оборудование), которые приобретаются за средства государственного бюджета. Ранее она не должна была превышать 10% от закупочной цены.

Также Кабмин утвердил девять новых критериев для введения риск-ориентированных проверок бизнеса.

Среди принятых дерегуляционных решений правительства также проект закона по совершенствованию лицензирования хозяйственной деятельности, направленный на устранение бюрократических преград и уменьшения контактов бизнеса с государственными органами.

"Сегодня мы проводим восьмой дерегуляционный Кабмин за три года. Как и ранее, сегодня мы предлагаем отменить ряд норм, которые оказывают давление на бизнес. Так, мы предлагаем отменить 149 устаревших актов 1993-1997 годов, которые создают правовые коллизии и дополнительную нагрузку на бизнес", - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив перед принятием решения.

Он отметил необходимость усовершенствования лицензионной деятельности, в частности, устранения бюрократических преград и уменьшения контакта бизнеса с госорганами, что в целом уменьшит расходы украинского бизнеса на 960 млн грн.

«Вдумайтесь, почти миллиард гривень», - подчеркнул вице-премьер.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, правительство в рамках семи предшествующих дерегуляционных заседаний изменило или отменило более 1200 документов регуляции.

Как сообщал УНИАН, процесс дерегуляции экономики в Украине активно ведется с 2014 года. В 2015 году в Украине была принята за основу концепция так называемой регуляторной гильотины, которая предполагает пакетное принятие важных регуляторных решений.