Кабмин одобрил запуск разделения ГФС на налоговую и таможенную службы

Это позволит начать конкурсный отбор.

Кабинет министров Украины утвердил положения о государственных налоговой и таможенной службах, что позволит начать конкурсный отбор в эти учреждения.

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«Для чего нам нужно утвердить эти положения – о государственной налоговой и таможенной службе? – сказала министр финансов Оксана Маркарова в ходе заседания правительства. - Для того, чтобы как можно быстрее могли объявить процедуры конкурсов на два новых института – налоговую и таможенную службы».

По ее словам, эти положения являются переходными.

«Мы будем вносить в них изменения, надеясь на то, что в ближайший месяц нас поддержит Верховная Рада во многих законодательных актах», - добавила Маркарова.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины (ГФС) путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планируется завершить до конца апреля текущего года.