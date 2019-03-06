В Италии бедным жителям начали выплачивать безусловный базовый доход

Схема, которая официально открыта для подачи заявок со среды, будет стоить итальянскому правительству в этом году 7,1 млрд евро.

Правительство Италии 6 марта официально запустило свою новую программу, которая предусматривает базовый доход безработным и бедным гражданам.

Как передает Европравда со ссылкой на AP, так называемый "гражданский доход" - это, по сути, новая система помощи для жителей, чей ежемесячный доход домохозяйства не превышает 780 евро.

Программа будет обеспечивать безработных средствами, превышающими нынешнее пособие по безработице.

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Соответствующие категории граждан получат ежемесячные, предоплаченные дебетовые карты для оплаты продовольственных товаров, фармацевтических препаратов, коммунальных услуг и аренды. В обмен на это участники программы будут проходить профессиональную подготовку.

Соискателям предложат рабочие места перед тем, как они будут терять право на "гражданскую зарплату".

Схема, которая официально открыта для подачи заявок со среды, будет стоить итальянскому правительству в этом году 7,1 млрд евро.

Базовый доход обещала ввести одна из партий-победительниц выборов – "Движение 5 звезд".

Ранее УНИАН сообщал, что эксперимент по выплате базового безусловного дохода в Финляндии длился с 2017 года и закрылся в конце 2018 года. Безусловный доход – €560 в месяц – с 2017 года получали 2 тысячи граждан Финляндии. Для эксперимента власти отобрали безработных или бедных финнов.