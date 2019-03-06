В Италии каждому жителю начали выплачивать по 500 евро в месяц

Доход будет выплачиваться в течение 18 месяцев и может быть возобновлен ​​после месячной приостановки.

В Италии заработала система "гражданских выплат", подразумевающая выплату всем гражданам безусловного базового дохода от правительства, который составляет 500 евро в месяц без каких-либо вычетов.

Как сообщает zn.ua со ссылкой на итальянское агентство ANSA, получать эти деньги смогут все граждане Италии, либо лица, которые легально проживают в стране более 10 лет.

Доход будет выплачиваться в течение 18 месяцев и может быть возобновлен ​​после месячной приостановки.

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Однако базовые ежемесячные выплаты могут превышать заявленную сумму. Так, для семьи с тремя детьми, двое из которых являются несовершеннолетними, базовый доход может составлять до 1050 евро в месяц, если доход равен нулю, и еще 280 евро, если семья арендует жилье.

Что касается финансовых ограничений для получения права, в заявлении заявителя должны быть указаны доходы менее 9360 евро для одного человека, семейный доход менее 6000 евро, а также владение недвижимостью, отличное от места жительства, не более 30 000 евро и инвестиционный портфель не более 6000 евро.

Существуют также ограничения на владение транспортными средствами и мотоциклами, а также требования для проживания.

Если члены семьи старше 67 лет, базовый доход становится базовой пенсией.

Ранее УНИАН сообщал, что эксперимент по выплате базового безусловного дохода в Финляндии длился с 2017 года и закрылся в конце 2018 года. Безусловный доход – €560 в месяц – с 2017 года получали 2 тысячи граждан Финляндии. Для эксперимента власти отобрали безработных или бедных финнов.