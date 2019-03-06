Болтон пригрозил иностранным банкам санкциями из-за Мадуро
22:57, 06 марта 2019Финансы
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Болтон намекнул, что банки «столкнутся с санкциями», если будут содействовать Мадуро.
Николас Мадуро / REUTERS
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон введет санкции против иностранных банков, сотрудничающих с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Болтон намекнул, что банки «столкнутся с санкциями», если будут содействовать Мадуро, сообщает The Hill.
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«Мы не позволим Мадуро украсть богатство венесуэльского народа... [Банки] столкнутся с санкциями за участие в содействии незаконным сделкам в пользу Николаса Мадуро и его коррумпированной сети», — добавил Болтон.
Ранее сообщалось, что Мадуро обвинил США и оппозицию в желании развязать войну.
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