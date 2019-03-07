"Ощадбанк" выплатил $420 миллионов по еврооблигациям

Платеж составил 60% общего объема выпуска и проведен по установленному графику.

Государственный "Ощадбанк" перечислил 420 миллионов долларов США в счет погашения еврооблигаций, выпущенных в 2011 году и реструктуризированных в 2015 году в рамках программы с Международным валютным фондом.

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Как сообщила пресс-служба банка, платеж составил 60% общего объема выпуска и проведен по установленному графику. Вместе с плановым погашением банк выплатил проценты. Владельцы облигаций получат средства 11 марта.

В банке напомнили, что в результате реструктуризации конечный срок погашения облигаций продлен на семь лет - до 2023 года. Остаток основной суммы в дальнейшем будет погашаться равными частями каждые полгода.

Справка УНИАН. "Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. По итогам 2018 года банк получил 131,8 миллиона гривень прибыли.