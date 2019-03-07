Иностранцы возобновили выкуп украинских гособлигаций

В последний раз они покупали государственные облигации в первую неделю февраля.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 0,7 миллиарда гривень, или на 5,5%, - до 14 миллиардов гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, нерезиденты возобновили покупку гривневых ОВГЗ после трехнедельного перерыва – в последний раз они покупали государственные облигации Украины в первую неделю февраля.

C начала года за счет покупки гривневых ОВГЗ объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 7,7 миллиарда гривень, или в 2,2 раза.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,130 миллиарда гривень, или на 21,7%.

В Национальном банке Украины называют покупку нерезидентами гривневых облигаций одним из факторов укрепления гривни, так как при покупке ОВГЗ инвесторы продают валюту.