Названы причины резкого укрепления гривни

По мнению экспертов, текущее укрепление гривни обусловлено уплатой налогов, стартом посевной кампании и возобновлением спроса нерезидентов на украинские ОВГЗ.

Укрепление национальной валюты Украины в последние дни обусловлено приближением даты уплаты компаниями налога на прибыль за прошлый год, стартом посевной кампании у аграриев и возобновлением спроса нерезидентов на украинские государственные облигации (ОВГЗ).

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К такому мнению пришли опрошенные УНИАН эксперты, поясняя, что все эти действия стимулируют рост продажи валюты на межбанковском валютном рынке.

«Укрепление гривни в последние дни вызвано приближением крайнего срока уплаты налога на прибыль за 2018 год - 11 марта. Многие предприятия продают иностранную валюту для осуществления налоговых платежей в гривне, что сформировало избыточное предложение иностранной валюты на межбанковском рынке», - прокомментировал главный экономист «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов. По его мнению, этот фактор исчерпает себя уже 12 марта.

Старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик также назвал одним из факторов приближение даты уплаты налога на прибыль, что стимулирует бизнес конвертировать валюту в гривню. Еще одним фактором укрепления гривни он назвал старт полевых работ у аграриев в связи с улучшением погодных условий, для чего они также активизировали продажу валюты. Кроме того, как отметил эксперт, нерезиденты возобновили спрос на украинские ОВГЗ, для покупки которых продают валюту.

«На наш взгляд, некоторой девальвации можно ожидать к концу марта: закончатся краткосрочные ОВГЗ, и нерезиденты, возможно, будут частично выходить. Плюс будет выплата возмещения НДС, вырастет нервозность, связанная с выборами. Более масштабный выход нерезидентов возможен в середине апреля. Но мы не ожидаем сильной девальвации до мая», - прогнозирует Ребрик.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив также отметил позитивное влияние на курс национальной валюты Украины возобновления спроса нерезидентов на гривневые ОВГЗ. «Неопределенность года двух выборов не пугает иностранных инвесторов в гривневые ОВГЗ. За 6 марта портфель нерезидентов вырос на 740 млн грн, или на 7,1 млрд грн с начала года. И, судя по объему выкупленной Национальным банком вчера валюты - почти 130 млн долл., - объем этих вложений может вырасти в ближайшие дни», - прокомментировал эксперт.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины по результатам торгов на межбанковском валютном рынке с начала марта укрепилась к доллару США более чем на 40 копеек, или на 1,6%, - до 26,44/26,47 грн/долл. к закрытию торгов 6 марта.

По официальному курсу Национального банка Украины, за январь-февраль гривня укрепилась к доллару на 3%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 0,7 млрд грн после трехнедельного перерыва. C начала года за счет покупки гривневых ОВГЗ объем вложений нерезидентов вырос в 2,2 раза - до 14 млрд грн.