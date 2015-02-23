ВВП Беларуси снизился в январе текущего года на 0,4% по сравнению с январем 2014 года, говорится в сообщении Национального статистического комитета республики, передает Прайм.

Объем ВВП Беларуси составил в январе 63 триллиона 523,4 миллиарда белорусских рублей (4,3 миллиарда долларов по текущему курсу), что составляет 99,6% к аналогичному показателю 2014 года.

При этом валовая добавленная стоимость в объеме ВВП составила 49 триллионов 44,2 миллиарда рублей (3,3 миллиарда долларов), или 77,2%. Объем валовой добавленной стоимости в минувшем январе составил 99,5% к аналогичному показателю 2014 года.

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В 2014 году ВВП Беларуси вырос на 1,6%. Прогноз правительства страны роста ВВП на 2014 год составляет 3,3%. Годом ранее фактический рост экономики страны также недотянул до прогноза властей: в 2013 году ВВП Беларуси вырос, по уточненным данным, на 1% против официального прогноза роста на 8,5%.

Утвержденные президентом страны Александром Лукашенко в начале декабря параметры прогноза социально-экономического развития республики на 2015 год предусматривают рост ВВП на 0,2-0,7%. Однако Лукашенко требует от правительства добиться темпов роста экономики выше заложенных в прогнозе.

Между тем в этом году Всемирный банк ожидает роста ВВП Беларуси на 1,8%, а Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение на 1,5%.