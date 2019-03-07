В Фонде госимущества рассказали об успехах малой приватизации

Поступления от малой приватизации с начала года составили 150 миллионов гривень.

Поступления от малой приватизации в январе-феврале составили 150 миллионов гривень, сообщил исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

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"За два месяца года от малой приватизации поступило уже 150 миллионов гривень. Начавшаяся в прошлом году приватизация по новому закону набирает обороты. Для сравнения – за весь 2016 год поступил 171 миллион гривень, за 2017 год – 135 миллионов гривень и за 2018 год – 215 миллионов гривень", - написал он.

По словам Трубарова, такая положительная динамика свидетельствует о современности и эффективности нового закона о приватизации, прозрачности действий ФГИУ и доверии инвесторов.

Как сообщал УНИАН, 2 января Фонд госимущества утвердил перечень объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2019 году.

В него вошли новые объекты и те, которые не успели приватизировать в прошлом году. В целом 792 объекта, из которых 48 – пакеты акций, 92 – единые имущественные комплексы, 190 – объекты незавершенного строительства, 402 – отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривень.

Поступления от малой приватизации в январе 2019 года составили 81 миллион гривень.