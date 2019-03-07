Повышение пенсий в Украине: кому и сколько добавили денег

Индексация привела к повышению пенсий для 8,97 млн украинцев. Для 2,5 млн человек пенсия повысилась более чем на 1000 грн.

Индексация привела к тому, что из 10,2 млн украинских пенсионеров пенсия была повышена для 8,972 млн из них, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

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Кроме того, одноразовую доплату к пенсии в размере 2410,17 грн получат 2 095 111 человек, которые имеют полный страховой стаж и у которых размер пенсии не превышает 1669,2 грн.

«В среднем сумма повышения пенсии составила 514,5 грн (с учетом сумм одноразовой доплаты), а для лиц, у которых размер пенсии вырос - 586,10 грн (с учетом одноразовой доплаты)», - отметили в Пенсионном фонде.

Что касается увеличения размера пенсий, то для 1 991 457 человек этот рост составил до 100 грн. Ещё для 2 536 385 человек пенсии увеличены на суммы от 100,01 грн до 400 грн, для 798 016 человек – от 400,01 грн до 500 грн, для 761 140 человек – от 500,01 грн до 700 грн.

Повышение пенсий от 700,01 грн до 1000 грн получат 425 537 человек, а более 1000 грн – 2 459 824 человек.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2019 года правительство ввело автоматическую индексацию пенсий.

Напомним, в 2014 году была приостановлена норма о ежегодном повышении пенсий до улучшения экономической ситуации в стране.