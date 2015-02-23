Российские деньги уходят в "налоговый рай" через банки Чехии – эксперт

Капиталы российских фирм в больших размерах переливаются через чешские банки в "налоговый рай", заявил в воскресенье директор специального аналитического подразделения (САП) Министерства финансов Чехии Либор Казда, выступая по республиканскому телевидению, передает Прайм.

"Из России через Чехию на Кипр или Гонконг - это трасса многомиллионных трансакций, которыми САП каждый год вынужден заниматься во все больших масштабах, - сказал Казда. - Особенно заметно это проявилось в минувшем году. Нередко бывает, что такие люди имеют вид на жительство в Чехии, бизнес ведут в других странах, а чешские банки используют для переправки средств".

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Во многих таких случаях стоит вопрос о чистоте этих средств, подчеркнул директор САП.

По словам Казды, у его подразделения, задачей которого является борьба с отмыванием "грязных денег" и финансовым терроризмом, в последние годы наладилось неплохое сотрудничество с партнерскими органами в России. Но порой эффективности работы мешают недостатки в законодательстве обеих сторон. В связи с этим Чехия планирует в нынешнем году скорректировать законодательную базу в соответствии с последними рекомендациями Евросоюза.

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Как отметил директор САП, в последнее время резко возросло использование в криминальных целях так называемых "виртуальных валют". В минувшем году таких случаев зарегистрировано примерно на треть больше, чем годом ранее. Это серьезно осложняет деятельность финансовых контролеров, поскольку, например, биткойны официально не считаются валютой, сказал Казда.