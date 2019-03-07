Дефицит торговли США достиг 10-летнего максимума

В 2018 году дефицит торговли товарами и услугами в США составил 621 миллиард долларов.

В 2018 году в США зарегистрирован рекордный дефицит торговли товарами – 891 миллиард долларов, свидетельствуют данные Министерства торговли США. То есть, США приобрели практически на 900 миллиардов долларов больше товаров из-за границы, чем продали покупателям из других стран.

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В 2018 году дефицит торговли товарами и услугами в США составил 621 миллиард долларов – самый высокий показатель за десять лет, пишет “Голос Америки”.

США, как правило, имеют существенный профицит в торговле услугами, включающие расходы иностранных туристов, студентов, плату за финансовые услуга и прочее.

В рамках своей политики "Америка превыше всего" президент Дональд Трамп объявлял о преодолении разрыва в торговле, который, по его мнению, лишает США рабочих мест и способствует выведению богатств от американцев в пользу иностранцев.

Несмотря на введение таможенных тарифов на поставки импортных товаров из Китая, все же импортные поставки росли, опережая рост экспорта.

Экономисты отмечают, что высокий курс доллара способствовал удешевлению импорта и делал экспорт сравнительно дороже и, что пошлины не способны изменить эту ситуацию.