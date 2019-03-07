Рост цен в Украине замедлился до 8,8%

По сравнению с декабрем 2018 года, потребительские цены в феврале выросли на 1,5%.

Инфляция в Украине в феврале 2019 года в годовом выражении - по сравнению с февралем 2018 года - составила 8,8%, замедлившись с 9,2% месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, рост цен в феврале к предыдущему месяцу составил 0,5% после роста на 1% в январе к декабрю.

По сравнению с декабрем 2018 года, потребительские цены в феврале выросли на 1,5%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на овощи – 41,2%, автодорожный пассажирский транспорт – 27,2%, железнодорожный пассажирский транспорт – 26,8%, канализацию – 23,4%, природный газ – 22,9%.

Снижение цен зафиксировано на фрукты (21,6%), яйца (14,4%), сахар (6,7%), топливо и масла (5,9%), одежду (0,5%).

Также сообщается, что базовая инфляция в Украине в феврале составила 7,8% в годовом выражении, 0,2% - к предыдущему месяцу, 0,5% - к декабрю 2018 года.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2019 года замедлилась до 9,2% в годовом выражении.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует в 2019 году замедление инфляции до 6,3%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в текущем году в Украине ожидается замедление темпов роста потребительских цен до 7,2%.