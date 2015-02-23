В Польше заявили, что Россию могут отключить от SWIFT

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына в интервью Dziennik Gazeta Prawna, передает Европейская правда.

"Это возможно как один из следующих шагов. Помните, однако, что такие меры являются обоюдоострым оружием, которое обрушится не только на Россию", - отметил он.

"Я не сторонник таких сценариев. Но мы должны быть готовы (к ним. -Ред.) в зависимости от того, что будет происходить в Украине", - добавил Схетына.

По его словам, он неоднократно обсуждал вопросы новых санкций с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини.

"Если не сработает позитивный сценарий (на востоке Украины. -Ред.), мы должны быть готовы к следующему типу санкций. Мы должны иметь планы для различных вариантов по масштабам и последствиям", - подчеркнул глава МИД Польши.

Читайте такжеЦентробанк России готовится к возможному отключению SWIFTКак отметил Схетына, после обстрела Мариуполя, главы МИД стран ЕС пришли к выводу, что никакие новые санкции против РФ "не является невозможным".

По словам Схетыны, усилению санкций против РФ не станет помехой более умеренная позиция нового правительства Греции.

"В случае эскалации со стороны России, будут обостряться санкции. Я верю, что это возможно. Сообщение должно быть ясным: больше насилия - больше санкций", - отметил он.