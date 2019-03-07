Нацбанк назвал пять причин укрепления гривни

Как пояснили в НБУ, укрепление курса гривни обусловлено благоприятной ценовой конъюнктурой для экспортеров, приближением сроков уплаты годовых налогов, слабым ростом импорта, низкими объемами репатриации дивидендов и продажей валюты населением.

Сложившаяся благоприятная ситуация на валютном рынке позволила Национальному банку пополнить международные резервы посредством выкупа валюты без влияния на курс гривни на 700 млн долл. с начала года.

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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе 200 млн долл. куплено за первую неделю марта.

В НБУ пояснили, что укрепление курса гривни в течение последних недель обусловлено влиянием рыночных факторов, включая благоприятную внешнюю ценовую конъюнктуру для украинских экспортеров, приближение сроков уплаты годовых налогов в государственный бюджет, слабый рост импорта товаров, низкие объемы репатриации дивидендов в валюте за рубеж и превышение продажи валюты населением над покупкой.

По оценкам НБУ, указанные факторы обеспечивают преобладание предложения валюты на межбанковском валютном рынке над спросом, в то время как приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги замедлился и не играет значительной роли в укреплении курса гривни.

Также в НБУ напомнили, что для страховки от валютных рисков бизнес может заключать с банками форвардные контракты, фиксируя для себя определенный уровень курса в будущем.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины по результатам торгов на межбанковском валютном рынке с начала марта укрепилась к доллару США более чем на 40 копеек, или на 1,6%, - до 26,44/26,47 грн/долл. к закрытию торгов 6 марта.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, укрепление национальной валюты Украины в последние дни обусловлено приближением даты уплаты компаниями налога на прибыль за прошлый год, стартом посевной кампании у аграриев и возобновлением спроса нерезидентов на украинские государственные облигации, так как эти факторы стимулируют рост продажи валюты на межбанковском валютном рынке.