Большинство работающих в Украине банков в январе получили прибыль

Наибольшую прибыль по итогам месяца получили «ПриватБанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Сбербанк», «Укрэксимбанк», «Альфа-Банк».

Большинство, или 68 из 77 работающих в Украине банков, по итогам января получили прибыль, в то время как 9 финансовых учреждений страны завершили месяц с убытком.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, наибольшую прибыль по итогам января получили «ПриватБанк» (3,007 млрд грн), «Райффайзен Банк Аваль» (525,9 млн грн), «Сбербанк» (312,4 млн грн), «Укрэксимбанк» (284,4 млн грн), «Альфа-Банк» (278,8 млн грн).

Наибольший убыток получили «Банк Кредит Днепр» (560,1 млн грн), «Укрсоцбанк» (27,7 млн грн), «Мисто Банк» (20,6 млн грн), «Универсал Банк» (14,6 млн грн), «Клиринговый дом» (7 млн грн).

Как сообщал УНИАН, работающие банки Украины в январе получили 5,426 млрд грн чистой прибыли, что втрое больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

По итогам 2018 года банковская система Украины обновила исторический максимум по прибыли после 4 лет убытков, получив положительный финансовый результат на уровне 21,7 млрд грн.