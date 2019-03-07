Весеннее укрепление нацвалюты: евро опустился ниже 30 гривень

Гривня на межбанке 7 марта выросла к доллару на 8 копеек. Котировки гривни к евро выросли на 30 копеек.

В четверг, 7 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,36/26,39 грн/долл., что на 8 копеек выше закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,60/29,63 грн/евро, что на 30 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на понедельник, 11 марта, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,39 грн/долл., к евро – на уровне 29,74 грн/евро.

Учитывая установленный официальный курс, с начала марта гривня укрепилась к доллару США на 1,7%, к евро - на 3%.

Как пояснили в НБУ, укрепление курса гривни обусловлено благоприятной ценовой конъюнктурой для экспортеров, приближением сроков уплаты годовых налогов, слабым ростом импорта, низкими объемами репатриации дивидендов и продажей валюты населением.