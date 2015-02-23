Гривня на межбанке установилась на уровне 29,70 за доллар
11:45, 23 февраля 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро открылись на уровне 32,53/33,54 грн/евро
REUTERS
В понедельник, 23 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке на открытии торгов установились на уровне 28,80/29,70 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
Котировки гривни по отношению к евро открылись на уровне 32,53/33,54 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4630/0,4780 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 11:00 составил 27,6212 грн/долл., к этому часу было заключено 2 соглашения, объем торгов составил 2 млн долл.
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