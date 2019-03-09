Баланс недели: прощание с Коболевым, реформа Фискальной службы и очередная волна дерегуляции

Одной из самых резонансных новостей первой недели марта стал новый виток многолетнего конфликта между Кабинетом министров и главой правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым. Правительство объявило о намерении не продлевать контракт с нынешним главой компании и объявило конкурс на эту должность. При том, что неделей ранее набсовет «Нафтогаза» рекомендовал продлить контракт с Коболевым еще на три года.

«Мы приняли решение, чтобы с 23 марта объявить открытый и публичный конкурс с участием международных партнеров на должность главы правления НАК «Нафтогаз Украины», - заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду.

Формальным поводом для такого решительного шага за три недели до президентских выборов послужило несогласие главы Кабмина с уровнем зарплат и премий в «Нафтогазе». Так, по данным СМИ, топ-менеджмент компании, состоящий из шести членов правления и девяти директоров, в 2017 году получил 214 миллионов гривен, что в 2,5 раза превышает показатель 2016 года. Сам Коболев признался, что его месячная зарплата составляет «более семи цифр до запятой». Однако возмущение заоблачным уровнем вознаграждений в «Нафтогазе» является, скорее, игрой на публику, а не основной причиной скоропостижного прощания с главой компании.

Гройсман неоднократно выражал свое недовольство тем, что «Нафтогаз» не смог выполнить план по наращиванию добычи газа до 20 миллиардов кубометров до 2020 года. «Я, мягко говоря, разочарован тем, что «Нафтогаз» фактически не выполнил задание по добыче газа по плану на 2020 год. В том числе, я думаю, это произошло потому, что он ощущает свое монопольное положение и, в принципе, технологически сегодня отстает от участников частного сектора», - отмечал премьер.

Среди других возможных причин участники нефтегазового рынка называют желание Гройсмана получить контроль над набсоветом «Нафтогаза», оператором украинской газотранспортной системы «Укртрансгазом», а также процессом анбандлинга - разделения функций по добыче и транспортировке газа.

Реакция Коболева на соответствующее решение правительства была незамедлительной. Спустя несколько часов после резонансного заявления Гройсмана глава «Нафтогаза» провел пресс-конференцию, в ходе которой сообщил, что проведение конкурса противоречит украинскому законодательству.

«Как предварительное решение правительства об окончании моего контракта, так и текущее решение об объявлении конкурса противоречит украинскому законодательству. Более того, такую мысль разделяет и международное сообщество, и организации, которые были спонсорами реформ корпоративного управления… Это противоречит духу реформ», - пояснил Коболев.

По его словам, основные разногласия с правительством возникли в вопросах транзита газа после завершения контракта в конце 2019 года и модели осуществления поставок газа населению. По первому аспекту Коболев занял жесткую позицию: либо Россия подписывает новый контракт на транзит газа, либо компенсирует потери украинской стороны. В отношении второго аспекта Коболев сказал, что точкой преткновения стал вопрос участия компаний бизнесмена Дмитрия Фирташа в роли посредников при поставках газа населению.

Контракт главы правления «Нафтогаза» истекает в конце марта. При этом Коболев не исключает вероятность участия в предстоящем конкурсе. Отвечая на вопрос журналистов о своих дальнейших планах, он отметил, что в настоящее время изучением этого вопроса занимаются юристы. То есть, с большой долей вероятности в ближайшие недели Украина будет наблюдать не развязку противостояния между Коболевым и Гройсманом, а лишь переход к очередному этапу.

Реорганизация ГФС

На уходящей неделе сдвинулся с мертвой точки процесс реорганизации Государственной фискальной службы, который, согласно меморандуму с Международным валютным фондом, Украина должна завершить к концу апреля текущего года. Правительство в среду утвердило положения о государственных налоговой и таможенной службах, которые станут правопреемниками ГФС.

«Утверждение соответствующих положений позволит создать условия для полноценной реализации вновь созданными службами своих функций в сфере налоговой и таможенной политики. Реформа ГФС - это наша задача перед добросовестным бизнесом. Разделение создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов», - отметил первый заместитель министра финансов Сергей Варланов, подчеркнув, что правительство должно провести эту реформу максимально безболезненно.

Таким образом, согласно планам Минфина, соответствующее разделение функционала позволит изменить философию работы сотрудников фискальных органов, чтобы из строгих надзирателей они превратились в консультантов и помощников украинского бизнеса.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что утвержденные положения являются переходными, и в дальнейшем будут дорабатываться. По ее оценке, при слаженной работе реорганизация ГФС будет завершена в течение трех месяцев, а конкурс на должности руководителей новосоздаваемых ведомств будет объявлен в ближайшее время.

Пряники для бизнеса

Ожидаемое снижение давления со стороны налоговиков – не единственный подарок, который принесла бизнесу уходящая неделя. Так, украинское правительство в ходе своего заседания в среду продолжило курс на дерегуляцию и отменило ряд норм, усложняющих жизнь отечественным предпринимателям.

«Министерство экономического развития и торговли подготовило ряд решений, которые упрощают ведение бизнеса в Украине. Это нужно было сделать еще двадцать лет назад», - сказал Гройсман.

Согласно принятому решению, бизнес не будет обязан вести «Книгу жалоб и предложений», которая, по словам первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, не защищала потребителя, а лишь создавала дополнительные возможности для злоупотребления со стороны контролирующих органов.

Кубив подчеркнул, что отмена обязательного ведения этого «советского рудимента» позволит высвободить 125 миллионов гривен, которые будут инвестированы в развитие бизнеса. При этом желающие смогут продолжать вести эту книгу.

Также правительство отменило 149 устаревших актов ценового регулирования, которые создавали правовые коллизии, упростило трудоустройство иностранцев в Украине и утвердило девять новых критериев для введения риск-ориентированных проверок бизнеса.

Кроме того, Кабинет министров одобрил законопроект о масштабном реформировании системы лицензирования хозяйственной деятельности, который был разработан Министерством экономического развития и торговли. В ближайшее время документ будет зарегистрирован в Верховной Раде.

Гривня продолжает рост

На уходящей неделе украинцев вместе с приходом робкого весеннего солнышка порадовало укрепление национальной валюты. Гривня по результатам торгов на межбанковском валютном рынке с начала марта выросла к доллару США на 1,7%, - до 26,36/26,39 гривни за доллар к закрытию торгов 7 марта. За первые два месяца 2019 года гривня укрепилась к доллару на 3%.

По оценкам экспертов, укрепление национальной валюты в последние дни обусловлено рядом факторов. Среди них: приближение даты уплаты компаниями налога на прибыль за прошлый год, возобновление спроса нерезидентов на украинские государственные облигации (ОВГЗ) и старт посевной кампании у аграриев.

«Укрепление гривни в последние дни вызвано приближением крайнего срока уплаты налога на прибыль за 2018 год - 11 марта. Многие предприятия продают иностранную валюту для осуществления налоговых платежей в гривне, что сформировало избыточное предложение иностранной валюты на межбанковском рынке», - прокомментировал ситуацию главный экономист «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов. По его мнению, этот фактор исчерпает себя уже 12 марта.

По словам старшего аналитика «Райффайзен Банка Аваль» Михаила Ребрика, нерезиденты возобновили спрос на украинские ОВГЗ, для покупки которых продают валюту, что также стало фактором укрепления гривни.

«На наш взгляд, некоторой девальвации можно ожидать к концу марта: закончатся краткосрочные ОВГЗ, и нерезиденты, возможно, будут частично выходить. Плюс будет выплата возмещения НДС, вырастет нервозность, связанная с выборами. Более масштабный выход нерезидентов возможен в середине апреля. Но мы не ожидаем сильной девальвации до мая», - прогнозирует Ребрик.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив также отметил важность возобновления спроса нерезидентов на гривневые ОВГЗ как фактора на курсообразование.

«Неопределенность года двух выборов не пугает иностранных инвесторов в гривневые ОВГЗ. За 6 марта портфель нерезидентов вырос на 740 миллионов гривен, или на 7,1 миллиарда гривен с начала года. И, судя по объему выкупленной Национальным банком вчера валюты - почти 130 миллионов долларов, - объем этих вложений может вырасти в ближайшие дни», - сообщил он.

По мнению экспертов, еще одним фактором укрепления гривни стал старт посевной кампании у аграриев в связи с улучшением погодных условий. Для проведения полевых работ сельхозпроизводители также активизировали продажу валюты. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 7 марта аграрии семи областей посеяли ярые зерновые культуры на площади 58 тысяч гектаров при запланированной площади 7,2 миллиона гектаров.

Вторая рабочая неделя весны обещает быть не менее насыщенной экономическими событиями. В Украине будет работать миссия Международного валютного фонда, Нацбанк рассмотрит возможность снижения учетной ставки, а Министерство финансов отчитается о выполнении государственного бюджета за прошлый год. Кроме того, к пленарной работе вернется Верховная Рада, продолжив принимать важные для государства решения. А погода будет способствовать продолжению активного сева яровых зерновых аграриями.

Надежда Бурбела