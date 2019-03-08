"Ощадбанк" начнет выдавать украинцам "теплые кредиты"

"Ощадбанк" присоединился к "Укргазбанку", который уже работает по этой программе.

Государственный "Ощадбанк" в 2019 году начнет программу выдачи кредитов по софинансированию на утепление жилья.

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Как сообщается на Правительственном портале, председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук с председателем правления "Ощадбанка" Андреем Пышным подписали договор о запуске "теплых кредитов" в 2019 году.

Согласно сообщению, при получении "теплого кредита" украинцы смогут получить возмещение от 20% до 70% от его суммы из государственного бюджета. Кроме того, можно будет получить дополнительную компенсацию из местных бюджетов.

Таким образом, "Ощадбанк" присоединился к "Укргазбанку", который уже работает по этой программе.

Как сообщал УНИАН, механизм финансирования "теплых кредитов" предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, получающим субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.