Президент ЕИБ подтвердил, что банк в этом году выделит Украине 1 млрд евро

В этом году Европейский инвестиционный банк готов выделить Украине дополнительный заем на сумму более 1 млрд евро.

Об этом в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции сообщил президент ЕИБ Вернер Хойер, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Мы выделили в прошлом году примерно 1 млрд и намерены продолжить так делать в следующие два года. Банк готов выделить Украине в этом году дополнительный заем на сумму более 1 млрд евро", - сказал он.

Хойер напомнил, что ровно год назад, после событий на Майдане "было принято решение прекратить все дела с Украиной". "Мы сказали тогда, что мы можем продолжать дела, как обычно, но несколько дней спустя ситуация в Украине изменилась, и Совет ЕС по иностранным делам попросил нас возобновить и усилить сотрудничество. В то время мы согласились с Советом удвоить наши предложения и запланированные инвестиции в Украину с 1,5 млрд до 3 млрд в следующие три года", - сообщил президент ЕИБ.

В соответствии со статистикой ЕИБ, за прошлый год банк выделил Украине 940 млн евро.