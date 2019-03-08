Гройсман назвал ориентир работы правительства в этом году

По его словам, в этом году ориентиром работы правительства является рост экономики более 3%.

Основным экономическим ориентиром работы украинского правительства в этом году является сохранение положительной динамики и ускорение экономического роста более 3%.

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Об этом в эфире винницкого телеканала "Вита" заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

"В этом году мы работаем, чтобы в 2019 году экономика стабильно росла более 3%. Будем продолжать делать капитальный ремонт страны, инвестировать ресурсы в дороги, инфраструктуру, будем строить объекты социальной инфраструктуры", - отметил он.

По его словам, правительство продолжит внедрять Новую украинскую школу и наводить порядок в медицине.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост валового внутреннего продукта Украины на 3%, Нацбанк - на 2,5%, Международный валютный фонд - на 2,7%, Всемирный банк - на 2,9%.