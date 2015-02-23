Нацбанк будет проверять предоплаты покупки валюты импортерами свыше $50 тысяч

Национальный банк Украины, в рамках осуществления контроля за импортными операциями и недопущения фиктивных импортных операций, вводит обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долларов, предполагающих предоплату, сказала журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

«У нас вводятся ограничения: любая предоплата, которая превышает 50 тыс. долл., причем контракт не только на покупку валюты – любая предоплата, даже за счет имеющихся денег клиента, будет проверяться Национальным банком на предмет ее законности и предмет правильности выполнения таких операций. Никакого ограничения критического импорта мы не предпринимаем. Мы исключительно смотрим: под что и куда идет предоплата. То есть, все контракты от 50 тыс. долл. нами будут проверяться», - сказал Гонтарева.

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