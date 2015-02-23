НБУ вводит запрет на кредитование для покупки валюты

Национальный банк Украины в рамках регулирования ситуации на валютном рынке вводит запрет на операции по кредитованию для покупки валюты, сообщила журналистам глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

«Что еще мы предприняли для стабилизации ситуации на рынке. Мы ввели ограничения на кредитование гривней клиентов под покупку валюты. То есть банкам сейчас будет запрещено давать кредиты клиентам для покупки валюты. Это может касаться как импортных контрактов, так и для погашения долгов, - сказала Гонтарева. – Если компания хочет погасить какой-то долг, она может взять кредит у украинского банка кредит в валюте и погасить свой кредит. Компания не сможет сейчас взять кредит в гривне, чтобы купить валюту на рынке».

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При этом Гонтарева отметила, что ограничения вводятся с 24 февраля.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины также в рамках осуществления контроля за импортными операциями и недопущения фиктивных импортных операций вводит обязательнуюпроверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долларов, предполагающих предоплату.

Кроме того, регулятор вводит обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл..

Национальный банк Украины сегодня, 23 февраля, с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 28,3481 грн/долл., что на 49 копеек ниже исторического минимума на уровне 27,8585 грн/долл., установленного в пятницу, 20 февраля, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, с начала этого года гривня по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 1,8 раза, или на 12,57 грн.