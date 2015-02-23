Гонтарева назвала "инсинуациями" слухи о переводе валютных депозитов в гривню

Слухи о переводе валютных депозитов в гривню не соответствуют действительности и являются «инсинуациями», сказала журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

«Такие месседжи (о переводе валютных вкладов - УНИАН) очень дестабилизируют ситуацию как на валютном рынке, так и на денежно-кредитном рынке. Еще раз хочу повторить: это никакого отношения к реальности не имеет», - подчеркнули Гонтарева.

Напомним, сегодня Гонтарева заявила, что Национальный банк Украины с 24 февраля в рамках осуществления контроля за импортными операциями и недопущения фиктивных импортных операций вводит обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долларов, предполагающих предоплату. Кроме того, регулятор вводит обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также вводится запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

Национальный банк Украины сегодня, 23 февраля, с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 28,3481 грн/долл., что на 49 копеек ниже исторического минимума на уровне 27,8585 грн/долл., установленного в пятницу, 20 февраля, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, с начала этого года гривня по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 1,8 раза, или на 12,57 грн.