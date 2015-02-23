Украинские банки за день получили еще более 2 млрд гривень рефинансирования

Национальный банк Украины 20 февраля предоставил банкам рефинансирование на 2,317 млрд грн, продал депозитные сертификаты на 6,178 млрд грн, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, Нацбанк предоставил рефинансирование 11 банкам на 2,317 млрд грн под 23% годовых на 1 день.

Регулятор также продал депозитные сертификаты на 5,348 млрд грн 14 банкам на один день под 14% годовых, на 810 млн грн 6 банкам на 7 дней под 17% годовых, на 20 млн грн 1 банку на 14 дней под 17% годовых.

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Объем межбанковского кредитного рынка составил 9,500 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 22,4%, в т.ч. по кредитам овернайт – 20,3% годовых.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 19 февраля предоставил банкам рефинансирование на 1,988 млрд грн, продал депозитные сертификаты на 5,943 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 7,915 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 21,9%, в т.ч. по кредитам овернайт – 20,3% годовых.