Украинским импортерам запретили переводить валюту на счета сомнительных зарубежных банков

Национальный банк Украины в рамках осуществления контроля за импортными операциями вводит обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., сообщила журналистам глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

«По контрактам от 500 тыс. долл. любая предоплата, которая будет сделана, будет сделана на основании открытия импортного аккредитива. И он должен быть подтвержден зарубежным банком инвестиционного класса. Любая оплата будет осуществляться только при открытии этого аккредитива», - сказала Гонтарева.

Она отметила, что аккредитив для контрактов от 50 тыс. долл. до 500 тыс. долл. будет открываться по желанию клиента.

Читайте такжеНБУ вводит запрет на кредитование для покупки валюты

«Все, что касается контрактов от 50 до 500 тыс. – это право банка и право клиента открывать импортный аккредитив, подтвержденный первоклассным банком, но если сумма больше 500 тыс. – это не желание клиента, а теперь уже обязанность», - сказала Гонтарева, добавив, что банки в таком случае являются агентами валютного контроля, а Нацбанк усиливает мониторинг над агентами валютного контроля.