Экономика Турции оказалась в рецессии впервые за десять лет

Учитывая, что третий квартал завершился падением объема экономики страны на 1,6%, Турция официально вошла в зону рецессии.

ВВП Турции в четвертом квартале 2018 года сократился на 3% в годовом эквиваленте, согласно данным Института статистики Турции.

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Учитывая, что третий квартал завершился падением объема экономики страны на 1,6%, Турция официально вошла в зону рецессии - состояния, когда экономика сокращается два квартала подряд. Такое с Турцией происходит впервые за последнее десятилетие.

Турецкая экономика демонстрировала уверенный рост на протяжении последних нескольких лет, который завершился в середине 2018 года на фоне валютного кризиса. Причиной существенного падения курса лиры стало обострение отношений Анкары и Вашингтона, что вылилось в торговую войну между двумя странами. В итоге турецкая валюта просела в цене по отношению к доллару на 28%, что, в свою очередь, спровоцировало рост цен на импортируемые товары и инфляции - в октябре она достигла 25,2%, что стало самым высоким уровнем за последние 15 лет.