Акции Boeing упали на 10% из-за катастрофы самолета в Эфиопии

Это второй самолет модели Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение за последние четыре месяца.

Акции авиастроительной компании Boeing упали на 10% на предварительных торгах перед открытием основной торговой сессии в понедельник на фоне катастрофы с самолетом компании в Эфиопии.

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Об этом сообщает Прайм.

"По состоянию на 10:22 акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже теряли в стоимости 9,12%, опускаясь до отметки в 384 доллара за бумагу. На открытии предварительных торгов в понедельник они упали на 10%", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Африке 10 марта. На его борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все погибли.

Это второй самолет модели Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение за последние четыре месяца. 29 октября в катастрофе неподалеку от побережья острова Ява погибли 189 человек. По предварительной версии, катастрофа могла произойти из-за неправильной настройки датчика скорости.