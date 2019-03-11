Fitch подтвердил рейтинг Украины на уровне "B-"

Рейтинг отражает слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, слабый банковский сектор, институциональные ограничения и политические риски.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

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Как сообщило агентство на своем сайте, данный рейтинг отражает слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, слабый банковский сектор, институциональные ограничения и политические риски.

Агентство подчеркивает, что своевременное выполнение условий новой программы с Международным валютным фондом имеет ключевое значение для получения Украиной внешнего финансирования, поддержки прогресса в области макроэкономической стабильности и смягчения существующих уязвимостей, связанных со слабой внешней ликвидностью, ростом внутренней политической неопределенности и нестабильностью на развивающихся рынках.

В сообщении сказано, что в 2019-2020 годах потребности Украины во внешнем финансировании будут высокими. В частности, на обслуживание внешнего государственного долга в этом году пойдет 4,3 миллиарда долларов, а на погашение - 1,7 миллиарда долларов и примерно по 2,4 миллиарда долларов в 2020-2021 годах.

Справка УНИАН. Совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов. Украина получила первый транш по новой программе в объеме 1,4 миллиарда долларов 21 декабря 2018 года. Получение еще двух траншей по 1,3 миллиарда долларов ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.