Гонтарева готовит "быстрые и решительные" меры по стабилизации гривни

Национальный банк Украины располагает дополнительным инструментарием для стабилизации ситуации на валютном рынке на тот случай, если принятые сегодня регулятором ограничения не дадут ожидаемого результата.

Об этом в ходе брифинга сообщила журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

«В арсенале Национального банка есть еще инструментарий. Надеемся, что нам удастся стабилизировать ситуацию, используя этот инструментарий (принятые НБУ ограничения по усилению контроля за осуществлением импортерами валютных операций по внешнеэкономическим контрактам с использованием авансовых платежей), потому что мы не допустим, чтобы ситуация у нас выходила из-под контроля», - сказала Гонтарева.

Читайте такжеОфициальный курс гривни продолжил нащупывать дно и упал почти на 50 копеек

При этом глава НБУ отметила, что регулятор не будет анонсировать заранее, какие меры могут быть приняты.

«У нас очень креативный народ, поэтому мы должны это держать в тайне. Меры должны быть быстрые и решительные. Дестабилизация нам не нужна, она разрушает как экономику, так и банковскую систему в целом», - сказал Гонтарева.