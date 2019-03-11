Украинцы продали в банках валюты на $63 миллиона больше, чем купили

По информации регулятора, за прошлый месяц граждане продали банкам 942,5 миллиона долларов, купили – 879,1 миллиона долларов.

Украинцы в феврале 2019 года продали через банковскую систему на 63,4 миллиона долларов больше наличной иностранной валюты, чем купили.

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Об этом сказано на сайте НБУ.

По информации регулятора, за прошлый месяц граждане продали банкам 942,5 миллиона долларов, купили – 879,1 миллиона долларов.

В январе физлица больше продали валюты в банках, чем купили, а до этого, два месяца подряд – в ноябре и декабре прошлого года – украинцы увеличили объем покупки валюты по сравнению с продажей.

Справка УНИАН. В 2018 году продажа валюты населением через банки превысила ее покупку на 1,481 миллиарда долларов.